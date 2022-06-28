اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 يونيو 2022 06:58 م
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دفن جثة عامل "دليفرى" لقى مصرعه فى حادث انقلاب دراجة بخارية بالبدرشين

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 06:00 م
دفن جثة عامل "دليفرى" لقى مصرعه فى حادث انقلاب دراجة بخارية بالبدرشين انقلاب دراجة بخارية - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة عامل توصيل طلبات "دليفرى" لقى مصرعه فى حادث تصادم دراجة بخارية يقودها بسيارة بمنطقة البدرشين، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بمنطقة البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الحادث بين سيارة ودراجة بخارية يستقلها شاب يعمل في توصيل الطلبات الخاصة بأحد المطاعم، مما أسفر عن مصرعه.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

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