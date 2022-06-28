خيارات الإفطار الصحية: 5 أطعمة سوبر يجب أن تتناولها في الصباح

كتبت إيناس البنا

هل فكرت يومًا في دمج الأطعمة الخارقة في روتين الإفطار؟ يمكن أن يؤدي تعديل بسيط في وجبتك الصباحية إلى وضع صحتك على المسار الصحيح، حيث تشتهر الأطعمة الفائقة بكثافتها الغذائية، والتي يمكن أن تساعدك على البقاء بصحة جيدة وتمنحك الطاقة طوال اليوم.

وفقا لموقع " healthline"، توفر لك وجبة الإفطار المليئة بأفضل الأطعمة الخارقة الفيتامينات والمعادن، مما يساعدك على تلبية متطلباتك الغذائية اليومية

أفضل 5 أطعمة فائقة الجودة يمكن أن تكون جزءًا من وجبة الإفطار:

1. الأفوكادو

تشير العديد من الدراسات إلى أن تناول الأفوكادو في وجبة الإفطار يُظهر تحسنًا كبيرًا في الصحة، ذلك لأن الأفوكادو هو أحد أكثر الأطعمة الغنية بالمغذيات المتوفرة اليوم، وهي غنية بالألياف ، وحمض الفوليك ، والفيتامينات ، والمعادن ، والدهون الصحية ، وتوفر أيضًا أحماض اللوتين ، وبيتا كاروتين ، وأوميجا 3 الدهنية.

يساعد هذا الطعام الخارق في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ومتلازمة التمثيل الغذائي وأنواع معينة من السرطان.

2. التوت

تعد جميع أنواع التوت مثل العنب البري والتوت الأسود والفراولة والتوت ممتازة لبدء الصباح، التوت منخفض السعرات الحرارية ، وسهل الهضم، علاوة على ذلك ، فهي محملة بخصائص مضادة للأكسدة ، وتحصل على نسبة عالية من الألياف والمعادن والفيتامينات القوية الأخرى، تساعد هذه العناصر الغذائية في مكافحة مخاطر الإصابة بالسرطان والالتهابات وأمراض القلب وقد تكون مفيدة لبشرتك.

3. فطائر الموز

عادة، يحب معظم الناس أن يبدأوا يومهم بالعصيدة ، ولكن ماذا عن تجربة الفطائر السوبر فود التي تحتوي على الموز؟ فهي غنية بالألياف ومصدر جيد للفيتامينات والمعادن وكذلك البوتاسيوم. في الواقع، قد يحمي فيتامين ب 6 من مرض السكري من النوع 2

كيفية إضافته إلى وجبة الإفطار: لجعل فطائرك لذيذة أكثر ، يمكنك إضافة الشوفان إليها، يمكنك أيضًا جعل الإضافات مثيرة للاهتمام عن طريق إضافة أغذية خارقة أخرى مثل اللوز المحمص والعسل والتوت لتعزيز مذاقها.

4. الخضراوات الورقية الداكنة

الخضار الورقية الداكنة مثل السبانخ واللفت غنية بفيتامين K ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تحمي عظامك من هشاشة العظام، كما أنها تساعد في الوقاية من الأمراض الالتهابية، بما في ذلك السرطان.

5. المكسرات والبذور

إنها إضافة رائعة لوجبة الإفطار، حيث أن المكسرات والبذور غنية بالبروتينات والدهون الصحية والألياف والفيتامينات والمعادن، على الرغم من احتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية، إلا أنها لا تساهم في زيادة الوزن، خاصة إذا تناولتها في الصباح الباكر، يمكنك تضمين اللوز والجوز والكاجو والفول السوداني وبذور عباد الشمس وبذور القنب المليئة بخصائص مضادة للأكسدة .