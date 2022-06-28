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ختام قوافل الوديان الثقافية بسيناء بعروض فنية بمكتبة الطفل برأس سدر

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 08:11 ص
ختام قوافل الوديان الثقافية بسيناء بعروض فنية بمكتبة الطفل برأس سدر ثقافة جنوب سيناء
جنوب سيناء - محمد حسين

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اختتمت فعاليات قوافل الوديان الثقافية التى ينظمها إقليم القناة وسيناء الثقافى، بعروض فنية وفعاليات منوعة بمكتبة الطفل والشباب برأس سدر.
 
وقال محمد نبيل، رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى، إن الفعاليات تضمنت عروضا لفرقة كورال أطفال المكتبة، تحت التأسيس بقيادة رأفت يوسف، وقدمت فقرة أغاني وطنية، وورشة رسوم الأطفال عن ثورة 30 يونيو تحت إشراف أسماء بخيت، هايدي أنيس وآمال هويميل، وعرض مسرح للعرائس تقديم ابتسام فاروق وإشراف أشرف عيد و طاهر شافع.
 
وأضاف أن الفعاليات الختامية تواصلت بورشة الحلى باستخدام الخرز تحت إشراف ابتسام فاروق وورشة الرسم على الأحجار إشراف أسماء بخيت، وبرنامج سينما الوديان بعرض لفيلم الشهيد الذي يتناول بطولات أبناء مصر من القوات المسلحة والشرطة إخراج المخرج السينمائي عاطف شكرى، وعرض فني لمجموعة متنوعة من الأغاني الوطنية وأغانى الأطفال والأغانى الدينية.
 
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جنوب سيناء

ثقافة جنوب سيناء

قوافل الوديان



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