حملات نظافة ورفع إشغالات وكفاءة إنارة فى 4 مراكز بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مراكز ومدن سيدى سالم ودسوق وقلين والرياض بمحافظة كفرالشيخ، أعمال نظافة وتجميل ورفع الإشغالات وكفاءة الإنارة العامة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، حيث تابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول بقرى (الروضة، الورق)، وأعمال النظافة العامة ورفع المتولد اليومى من القمامة باستمرار بشوارع المدينة خلال الفترة الصباحية.



وأشرف السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، على مسح وتسوية وتمهيد الشوارع وبصفة خاصة جميع المداخل المؤدية إلى المصالح الحكومية، واستكمال أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة، والقيام بجولات ميدانية، ومتابعات لكل المصالح وذلك للوقوف على مدى التزام العاملين، وقياس معدل الأداء الادارى، وحالة الانضباط وخاصة الوحدات الصحية.



كما تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال النظافة والتجميل، ورش وتعقيم المصالح الحكومية، رفع كفاءة مدخل قرية "الفيروز" بالمشاركة المجتمعية من أهالى القرية، وأعمال التجميل والتطوير بالمدينة، ودهان البلدورات بمدخل المدينة، فضلاً عن رفع وإزالة جميع الإعلانات غير المرخصة أعلى الأعمدة الكهربائية، وازالة جميع المخلفات والإشغالات التى تعوق حركة المواطنين.



وأشرفَ فادى شميس، رئيس المركز والمدينة، على رفع وإزالة الاعلانات المعلقة بالمخالفة من أعلى أعمدة الإنارة بالقرى، وتشكلت لجنة من قسم الإعلانات والدعاية بالمركز والمدينة وقسم الكهرباء، توجهت إلى نطاق الوحدة المحليه بالمنشأة الكبرى، و تم رفع الاعلانات المخالفة والحملات مستمره، حتى الانتهاء من رفع جميع المخالفات بالقرى.



استمرار اعمال النظافة



رفع القمامة



رفع كفاؤة الانارة



كنس شوارع دسوق







