حبس أخطر تشكيل عصابى لترويج وتنصيع المخدرات فى مدينة نصر 4 أيام

قررت نيابة أول مدينة نصر، بحبس أخطر تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تصنيع وترويج المواد المخدرة.

واستكمالاً لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة فى ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بنطاق محافظة القاهرة تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة والأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وإعادة تدويرها وتصنيعها وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة تقدر بأكثر من 1,5 مليون جنيه.

بتطوير مناقشة المتهمان اعترف أحدهما بامتلاكه مخزن للمواد الكيميائية ومصنع لتصنيع العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبط الحارس، وبالتفتيش عُثر بداخله على (115 كيلو جرام لمواد وعقاقير مؤثرة ومخدرة - 15 ألف قرص مخدر- كمية كبيرة من المواد الكيميائية التى تستخدم فى التصنيع غير المشروع للعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ولإعادة تدوير المواد المخدرة - أدوات التصنيع).

وبمواجهة حارس العقار أقر بأن المخزن مملوك لأحد المتهمَين وقيامه بحراسته نظير مقابل مادى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (12,000,000مليون جنيه) فتم حبس المتهمين.