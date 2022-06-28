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حاكم تكساس يحمل بايدن مسئولية حادث سان أنطونيو ويصف سياساته بـ"قاتلة"

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 11:19 ص
حاكم تكساس يحمل بايدن مسئولية حادث سان أنطونيو ويصف سياساته بـ"قاتلة" تكساس
كتبت نهال أبو السعود

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حمل حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، الرئيس الأمريكي جو بايدن وسياسة الهجرة التي تنتهجها إدارته، المسؤولية عن مصرع المهاجرين، وكتب على صفحته في "تويتر": "تم العثور على ما لا يقل عن 42 شخصا ميتا في شاحنة مهاجرين في تكساس. هذه الوفيات على مسؤولية ضمير بايدن. هي نتيجة لسياسته القاتلة بشأن الحدود

 

أعلنت السلطات الأمريكية العثور على 46 جثة لمهاجرين في شاحنة بولاية تكساس، وأضافت أنها ألقت القبض على المشتبه بهم المتسببين في وقوع الحادثة، وتم نقل 16 مصابا من بينهم 4 أطفال إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

 

وبحسب إدارة الإطفاء في سان أنطونيو، فإن الشاحنة التي تم العثور فيها على المهاجرين لا تحتوي على مياه ولم تكن مجهزة بمكيفات.

 

وتم العثور على الشاحنة على طريق صغير يؤدي إلى الطريق السريع، وبدأت السلطات المختصة التحقيق لمعرفة حيثيات الحادث.

 

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن السلطات الأمريكية عثرت على 40 قتيلا و15 جريحا، كما كشفت وسائل إعلام أن تدفق المهاجرين نحو الولايات المتحدة وصل مرة أخرى إلى أعلى مستوياته على خلفية الصعوبات الاقتصادية في البلدان الفقيرة في المنطقة، والتي تفاقمت بسبب الوباء.


تكساس

سان أنطونيو

المكسيك

مهاجرين

الولايات المتحدة



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