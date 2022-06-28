اليوم السابع
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جونسون ورامافوزا يدعمان جهود فتح ممر آمن لخروج الحبوب والسلع من أوكرانيا

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 03:00 ص
جونسون ورامافوزا يدعمان جهود فتح ممر آمن لخروج الحبوب والسلع من أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
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اتفق رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا -خلال لقائهما، على هامش قمة مجموعة السبع المُنعقدة فى ولاية بافاريا الألمانية- على ضرورة أن يفتح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ممرا آمنا لخروج الحبوب والسلع الزراعية من أوكرانيا، مؤكدين استمرار دعمهما لجهود الأمم المتحدة فى هذا الشأن.

 

وذكر مكتب رئيس الوزراء البريطانى -فى بيان نُشر على الموقع الرسمى للحكومة البريطانية- أن اللقاء سلط الضوء على التداعيات واسعة النطاق للعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، خاصة تأثيرها على أسعار الوقود والطاقة والأغذية فى جميع أنحاء العالم، والذى خلف أضرارا كبيرة فى دول العالم النامى، مؤكدا أن بوتين يجب أن يخفق فى أوكرانيا للحيال دون تطبيع استخفافه الصارخ بالسيادة وحقوق الإنسان.

 

وفى سياق التنمية الاقتصادية العالمية.. اتفق الزعيمان على ضرورة قيام الاقتصادات الأكثر ثراء فى العالم بدعم الدول النامية لإقامة بنية تحتية نظيفة وصديقة للبيئة، كما أكدا أن جنوب إفريقيا لديها الإمكانيات الكافية لاتباع خطى بريطانيا فى التخلص التدريجى من استخدام الفحم، بجانب امتلاكها لكل المواد الضرورية لتحقيق نمو مُستدام.

 

وأثنى جونسون على الإنجازات التى يتم تحقيقها من خلال جنوب إفريقيا فى قطاع الطاقة عن طريق شراكة الانتقال العادل للطاقة، مؤكدا أن لندن ستساهم بما يصل إلى 1.8 مليار دولار أمريكى فى تلك الشراكة التى من شأنها تسريع عملية انتقال جنوب إفريقيا إلى الاقتصاد الأخضر.

 


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