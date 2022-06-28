جامعة السويس تكرم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز الدولة

فريق المحافظات

كرم الدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس، أعضاء هيئة التدريس الفائزين بجوائز الدولة في مختلف العلوم.



وحرص "الشرقاوي" في مستهل اجتماع مجلس الجامعة على تكريم الفائزين بإهدائهم درع الجامعة وشهادات التقدير، وقدم رئيس الجامعة التهنئة للمكرمين علي جهدهم المميز في الارتقاء بالبحث العلمي ورفع اسم جامعة السويس عاليا في مختلف المحافل، مو



وقال رئيس جامعة السويس، إن الجامعة غنية بالخبرات العلمية ما ساهم في ارتقاء مستوي التعليم بالجامعة.

وتم تكريم الدكتور جمال سلامة عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس للحصول على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم السياسية عن كتاب فلسفة الحق الإنساني في عالم متغير، والدكتور عبد الله محمد شاهين المدرس بكلية الهندسة بحامعة السويس لحصوله على جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الهندسية، عن أبحاثه التطبيقية في مجال الهندسة الكهربية، والدكتور علي متولي أحمد مدرس التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب لحصوله على جائزة الدولة التشجيعية في التاريخ والآثار وحفظ التراث عن كتابه "مقالات كمال الدين رفعت في الفكر والسياسة"، والدكتور يحى محمد مختار مدرس الأدب الصيني والترجمة بكلية الآداب لحصوله على جائزة أفضل كتاب مترجم من المركز القومي للترجمة، عن كتاب "اقتصاديات دول ومناطق الحزام الأخضر والطريق".