اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 يونيو 2022 09:37 ص
أكرم القصاص
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تمديد نظام حظر الطيران فى جنوب ووسط روسيا حتى 6 يوليو المقبل

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 09:25 ص
تمديد نظام حظر الطيران فى جنوب ووسط روسيا حتى 6 يوليو المقبل الطيران الروسى - صورة أرشيفية
وكالات

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مددت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية نظام حظر الطيران وسط وجنوب روسيا حتى 6 يوليو المقبل.

 

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء في بيان صدر عن الوكالة ونشر على موقعها الرسمي: "تم تمديد نظام القيود المفروضة على الرحلات الجوية في 11 مطارا في جنوب ووسط روسيا حتى 6 يوليو".

 

والرحلات الجوية إلى مطارات، أنابا، بيلغورود، بريانسك، فورونيج، جيلندجيك، كراسنودار، كورسك، ليبيتسك، روستوف أون دون، سيمفيروبول وإليستا متوقفة مؤقتا.

 

وتم إدخال حظر على الطيران في عدد من المناطق وسط وجنوب روسيا في 24 فبراير الماضي، أي بعد بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. ومنذ ذلك الوقت تم تمديد الحظر عدة مرات.

 


روسيا

حظر الطيران

الرحلات الجوية

أوكرانيا

أنابا



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