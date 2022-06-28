تغيب 11 طالبا عن امتحانات الثانوية العامة فى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن نسبة حضور الطلبة لامتحان اللغة الفرنسية بلغت 99.6 ٪، حيث أدى الامتحان عدد 3084 طالبا وطالبة من إجمالي عدد المقيدين وهم 3095 طالبا وطالبة، حيث بلغ عدد المتغيبين عن أداء الامتحان 11 طالبا وطالبة.



وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ان إجمالي الطلاب (3176) طالب وطالبة، شعبة علمي العلوم (2369)، وعلمى الرياضة (329) طالب وطالبة، والأدبية ( 478) طالبا والطلبة موزعين على 16 لجنة امتحانية، بينهم طلاب إدارة العريش التعليمية(1976) طالبا وطالبة فى (7) لجان، وطلاب إدارة بئر العبد التعليمية (717) طالبا وطالبة فى 5 لجان، وطلاب إدارة الشيخ زويد التعليمية (260) طالبا وطالبة.



فى 2 لجنة، وطلاب إدارة رفح التعليمية (164) طالبا وطالبة فى لجنة واحدة، وطلاب إدارتى الحسنة ونخل (62) طالبا وطالبة فى لجنة واحدة.