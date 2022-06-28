تعرف على السيارات الماركات الأكثر ترخيصا من حيث نوع الوقود

كتبت : أمانى سمير

كشف أخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات عن شهر مايو المنصرم من العام الجارى 2022عن عدد المركبات التى تم ترخيصها من حيث نوع الوقود، فقد سجل شهر مايو ترخيص حوالى (زيرو ومستعمل) 368137 مركبة من بينها 59 مركبة تعمل بالكهرباء، وحوالى 257276 تعمل بالبنزين و92546 تعمل بالسولار و8361 تعمل بالبنزين والغاز الطبيعى و40 مركبة تعمل بالغاز الطبيعى.

وبمقارنة عدد المركبات التى تم ترخيصها من حيث نوع الوقود خلال ابريل 2022 نجد الآتى:

أنه تم تسجيل (زيرو ومستعمل) حوالى 306344 مركبة من بينها 54 مركبة تعمل بالكهرباء، و214316 تعمل بالبنزين، و76085 تعمل بالسولار و7476 تعمل بالبنزين والغاز الطبيعى و51 مركبة تعمل بالغاز الطبيعى.