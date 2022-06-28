اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تطوير ورفع كفاءة قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة قناة السويس.. صور

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 11:58 ص
تطوير ورفع كفاءة قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة قناة السويس.. صور جانب من أعمال التطوير ورفع كفاءة قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة قناة السويس
الإسماعيلية- صبرى غانم

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قام الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس ، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير قاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة يرافقه  هدى فرج أمين عام الجامعة.
 
وبمتابعة مستشارى رئيس الجامعة للشئون الهندسية بقيادة الدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية والدكتور إيهاب لطفي والدكتور باسم الهادى   والمهندس عادل ألبير أمين عام الجامعة المساعد.
 
يأتي ذلك في إطار رؤية الجامعة لرفع مستوى الخدمات وتطوير المبانى، حيث تم وضع خطة لتطوير القاعة خلال 15 يوما فقط ، ووجه "مندور " بسرعة الإنتهاء من المشاية الخارجية لكبار الزوار التى تمتد من مبنى رئاسة الجامعة وصولا  إلى القاعة مباشرةً بإمتداد
 50 مترا.
 
هذا وشملت أعمال التطوير تعديل الإضاءة بالكامل وشبكة الصوتيات مع تعديل شبكة الكهرباء طبقاً لأحدث الأنظمة مع  زيادة القوة الإستيعابية لقاعة كبار الزوار من 30 مقعد إلى 50 مقعدا.
 
تطوير ورفع كفاءة قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة قناة السويس (1)
 

 

تطوير ورفع كفاءة قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة قناة السويس (2)
 

 

تطوير ورفع كفاءة قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة قناة السويس (3)
 

 

تطوير ورفع كفاءة قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة قناة السويس (4)
 

 

تطوير ورفع كفاءة قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة قناة السويس (5)
 

 

تطوير ورفع كفاءة قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة قناة السويس (6)
 

 


الاسماعيلية

جامعة قناة السويس

قاعة كبار الزوار

ناصر مندور



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