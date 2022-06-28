تطوير ورفع كفاءة قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة قناة السويس.. صور

وبمتابعة مستشارى رئيس الجامعة للشئون الهندسية بقيادة الدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية والدكتور إيهاب لطفي والدكتور باسم الهادى والمهندس عادل ألبير أمين عام الجامعة المساعد.

يأتي ذلك في إطار رؤية الجامعة لرفع مستوى الخدمات وتطوير المبانى، حيث تم وضع خطة لتطوير القاعة خلال 15 يوما فقط ، ووجه "مندور " بسرعة الإنتهاء من المشاية الخارجية لكبار الزوار التى تمتد من مبنى رئاسة الجامعة وصولا إلى القاعة مباشرةً بإمتداد

50 مترا.

هذا وشملت أعمال التطوير تعديل الإضاءة بالكامل وشبكة الصوتيات مع تعديل شبكة الكهرباء طبقاً لأحدث الأنظمة مع زيادة القوة الإستيعابية لقاعة كبار الزوار من 30 مقعد إلى 50 مقعدا.