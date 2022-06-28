تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة فيما ارتفع مؤشر إيجي إكس 100.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 9210 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1657 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 11328 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 3717 نقطة.

واستقر مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" عند مستوى 1736 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 2567 نقطة.