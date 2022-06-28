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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 10:20 ص
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة فيما ارتفع مؤشر إيجي إكس 100.
 
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 9210 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1657 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 11328 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 3717 نقطة.
 
واستقر مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" عند مستوى 1736 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 2567 نقطة.

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