اليوم السابع
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تحرير 10 محاضر امتناع عن توريد القمح بإجمالى مليون و62 ألف جنيه بدمياط

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 12:32 م
تحرير 10 محاضر امتناع عن توريد القمح بإجمالى مليون و62 ألف جنيه بدمياط صورة ارشيفية
دمياط - معتز الشربينى

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أعلن المحاسب على الغزاوى مدير عام تموين دمياط، أنه تم توريد القمح بإجمالى 54151,856 طن حتى صباح اليوم الثلاثاء

وأكد على الغزاوى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن توريد القمح حتى الآن يفوق المستهدف بكمية 1352856 طنا

وأشار الغزاوى، إلى أنه تم تحرير عدد 10 محاضر ضد المزارعين المخالفين الممتنعين عن التوريد بنطاق مركز كفر سعد عن كمية تعادل 600 إردب يستحق  عنها فروق اسعار لهيئة السلع التموينية تعادل مليون و62 ألف جنيه بواقع 1770 جنيها عن كل اردب لم يتم توريده.

وجارى استكمال تحرير المحاضر ضد الممتنعين عن التوريد بجميع المراكز.

 

 

 


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