تحرير 10 محاضر إشغال طريق وتنفيذ 30 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية

فريق المحافظات

شن المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقة أحمد قرقوش رئيس قسم الإشغالات بشن حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات علي حرم الطرق بأشمون، وذلك لتحقيق حالة من السيولة المرورية.



وأسفرت الحملة عن رفع 30 حالة إزالة فورية، وتحرير10 محاضر إشغال طريق، وتم إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين تنفيذاً للقانون وتحقيقاً للصالح العام وحق المواطن في الطريق وتيسيراً لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.



جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإستمرار شن حملات رفع وإزالة الاشغالات بالطرق والشوارع والميادين.



من جانبه، أكد النمر على استمرار حملات رفع الاشغالات بأشمون والوحدات المحلية القروية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للقانون ولعودة الانضباط إلى الشارع.



وشدد رئيس المدينة على ضرورة التزام المواطنين بتعليمات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بعدم وضع أي إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين والأهالى بأشمون.





جانب من الحملة



جانب من الحملة