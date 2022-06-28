تجديد حبس "شبطة" قاتل صديقه بسبب خلاف على الخردة فى الإسماعيلية 15 يوما

وكانت النيابة العامة قررت حبسه بعد الاستماع لأقواله واعترافه تفصيليًا بقتل المجني عليه عدة طعنات متفرقة بالجسم، لخلافات حول الخردة.

كان قد تمكن رجال مباحث قسم ثانٍ بالإسماعيلية، من إلقاء القبض على المتهم بقتل صديقه، لخلاف على الخردة في الإسماعيلية، ويدعى "طعلت.ف. ش"، 35 عامًا، وشهرته "شبطة"، مسجل خطر، وبائع خردة، عقب قيام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، برئاسة اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، من كشف لُغز العثور علي جثة لشاب في الثلاثينات من عمرة، مقتول وتم وضعه داخل جوال تحت شجرة، بطريق بورسعيد بمنطقة الكيلو 2 في مدينة الإسماعيلية، وبعد عدة طعنات مختلفة في الجسم.

وتوصلت تحريات مباحث قسم ثانٍ إلى أن وراء ارتكاب الجريمة، صديقه ويدعى "طعلت.ف. ش"، 35 عامًا، وشهرته "شبطة"، مسجل خطر وبائع خردة، وأقدم على قتله بسبب الخلاف على بيع خردة"، حيث يعملان الاثنان في جمع وبيع الخردة ومخلفات القمامة، والإثنان مسجلين خطر ومطلوبين في عدد من القضايا.

وكانت قد توصلت الأجهزة الأمنية بقسم ثانٍ الإسماعيلية إلي هوية صاحب الجثة التي عثر عليها صباح أمس، وهي لشاب مقتول بعدة طعنات في الركبة واليد والبطن والفخذ، واتضح أن الجثة لشاب يدعي محمد وجدي، 31 عامًا، مهنته في البطاقة سائق، ومسجل خطر، ومطلوب في 18 قضية متنوعة، مقيم في شارع المستشفى بحي ثانٍ الإسماعيلية.