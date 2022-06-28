بايدن يعلن خلال "قمة السبع" تقديم مساعدات إضافية بـ20 مليون دولار لسريلانكا

وبحسب موقع "نيوز فيرست" الإخباري السريلانكي، تستهدف هذه المخصصات المالية الجديدة من الولايات المتحدة السريلانكيين الأكثر احتياجا خلال الأزمة الاقتصادية الحالية، بالإضافة إلى دعم برنامج التغذية المدرسية الذي سيطعم أكثر من 800 ألف طفل سريلانكي ويوفر قسائم غذائية لأكثر من 27 ألف امرأة حامل ومرضع على مدار الـ15 شهرا القادمة.



كما سيتم توجيه المساعدات الأمريكية الجديدة لدعم ما يقرب من 30 ألف مزارع من خلال المساهمة بالمساعدات الزراعية والنقدية من أجل زيادة إنتاج الغذاء في المجتمعات السريلانكية الضعيفة.



وقالت السفيرة الأمريكية في سريلانكا جولي تشونج "يبرهن إعلان الرئيس بايدن تقديم 20 مليون دولار كمساعدة إضافية لسريلانكا على التزام الولايات المتحدة المستمر بالأمن الغذائي والصحة العامة والرفاهية الاقتصادية لكل الشعب السريلانكي".



وأضافت "ستواصل الولايات المتحدة دعم الجهود السريلانكية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وستضمن وصول هذه المساعدة إلى المجتمعات والأطفال الذين هم في أمس الحاجة إليها".