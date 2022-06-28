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بايدن: سنكثف العقوبات على موسكو.. والتجارة الأمريكية تضيف 36 كيانا للقائمة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 06:07 م
بايدن: سنكثف العقوبات على موسكو.. والتجارة الأمريكية تضيف 36 كيانا للقائمة بايدن
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن واشنطن، ستكثف العقوبات على روسيا وسنزيد الدعم العسكري لأوكرانيا، مطالبا دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" بـ"الوحدة" ضد روسيا.

وأكد في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء إسبانيا، أن الولايات المتحدة ستعزز وجودها العسكري في أوروبا، وسنعزز قواتنا العسكرية في إسبانيا".

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، إضافة 36 كيانا روسيا لقائمة العقوبات لعملها ضد المصالح الأمريكية ودعمها الجيش الروسي في عملياته ضد أوكرانيا.

وقالت الخارجية في بيان، إن الكيانات توجد بالصين وروسيا وليتوانيا وباكستان وسنغافورة وبريطانيا وأوزبكستان وفيتنام.

وأوضحت الخارجية أن كيانات 6 منها شملتها العقوبات لدعمها جهود الجيش الروسي منذ فرض قيود على الصادرات بعد غزو أوكرانيا.

هذا وقد أعلنت روسيا الثلاثاء منع دخول 25 أمريكيًا إضافيًا إلى أراضيها، بينهم جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وابنته آشلي، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي ردًا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو.
 
وتتضمن اللائحة أيضًا زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وأعضاء آخرين في المجلس على غرار شارل غراسلي وكيرستن جيليبراند وسوزان كولينز وأساتذة جامعيين مثل فرانسيس فوكوياما.

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