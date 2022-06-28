انقلاب سيارة محملة بإسطوانات غاز فارغة على طريق الإسماعيلية- القاهرة دون خسائر بشرية

الإسماعيلية- صبرى غانم

انقلبت سيارة محملة بحوالي 1000 إسطوانة غاز فارغة على طريق الإسماعيلية- القاهرة، دون حدوث خسائر بشرية.

قال شهود عيان ان سيارة نقلت تحمل كمية كبيرة من اسطوانات الغاز الفارغة على طريق الإسماعيلية القاهرة .

وكان اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطرق يفيد بانقلاب سيارة نقل تحمل إسطوانات غاز على طريق الإسماعيلية- القاهرة من اتجاه الإسماعيلية، وتناثر الإسطوانات على الطريق.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبسؤال قائد السيارة، أكد أنه كان فى طريقه من القنطرة غرب إلى مصنع الغاز لتعبئة الإسطوانات المحملة على السيارة، وفوجئ أثناء سيره على الطريق بانفجار إطار السيارة، مما أدى إلى انقلابها.