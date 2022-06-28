انطلاق تحالف المبادرات الوطنية لتغير المناخ من كلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان

كتب محمد صبحى

اجتمعت لجنة خبراء البيئة والتغيرات المناخية ب جامعة حلوان تفعيلا لتوصيات ورشة العمل التي عقدت في مايو الماضي بمقر كلية الاقتصاد المنزلي بعنوان تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي المصري، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتنسيق وإشراف الدكتور خالد عبد الغفار القاضى عميد كلية الاقتصاد المنزلي و مستشار رئيس جامعة حلوان للتواصل المجتمعي ومؤسس مبادرة تحيا إفريقيا للتنمية المستدامة.

وشارك فى الحضور ممثلي اللجنة العليا لمبادرة تحيا أفريقيا للتنمية المستدامة وممثلي المركز القومي للبحوث ومركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء.

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار خطة عمل اللجنة والتخصصات المختلفة ذات العلاقة الوثيقة بالتغيرات المناخية، وتم طرح العديد من المشروعات التي تندرج تحت بند المنع و التخفيف والتكيف للتغيرات المناخية حيث سيقوم كل عضو باللجنة بتكوين مجموعة عمل في مجال التخصص وتقديم خطة عمل متكاملة تشمل الأهداف وآليات التنفيذ والجدول الزمني، ومؤشرات النجاح وكيفية قياسها، وذلك تمهيدا للاستعداد لعقد المؤتمر الاقتصادي للدول الإفريقية تحت عنوان تداعيات التغيرات المناخية على اقتصاد الدول الإفريقي، وأيضا العمل على إنشاء تحالف المبادرات الوطنية لتغير المناخ لتوحيد الجهود وتوزيع العمل.

عقد الإجتماع بحضور السفير الدكتور مصطفى الشربيني منسق ميثاق المناخ الأوروبي وأمين عام الاتحاد النوعي للمناخ وصاحب مبادرة المليون شاب للتكيف المناخي، الدكتوره حنان فهمي وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية والأمين العام للمبادرة، الدكتورة جهاد موسى أستاذ بمركز البحوث الزراعية ورئيس جمعية التنمية البستانية، الدكتور كمال الدين يوسف جعفر أستاذ الأرصاد الجوية الزراعية والتنبؤات المناخية، الدكتورة جيهان فرحات رئيس المجلس المصري الابتكار والإبداع وحماية المعلومات، الدكتور حمدي هاشم أستاذ العمارة بكلية الهندسة بالمطرية، الدكتور علاء الدين سامي حافظ مدرس الاجتماع الريفي والتنمية المستدامة بمركز بحوث الصحراء، الدكتور أحمد رفعت أستاذ الهندسة الإنشائية والصرف الصحي بكلية الهندسة بالمطرية، الدكتور أحمد عبد الرشيد المنسق العام لمشروع محو الأمية بالجامعة ورئيس لجنة التعليم بالمبادرة، الدكتورة منال خيري أستاذ مناهج واستراتيجيات الاقتصاد بجامعة حلوان ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمبادرة، الدكتورة إيمان أنيس استاذ بقسم طباعة المنسوجات ورئيس لجنة المرأة، الدكتور أحمد علي أمين وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والعليا ورئيس لجنة الغذاء التغذية، الدكتورة هدى شعبان نائب مدير وحدة ضمان الجوده ورئيس لجنة التخطيط والتدريب والتشغيل، الدكتورة ناهد نور استاذ البيئة النباتية بمركز بحوث الصحراء ومقرر لجنة التغيرات المناخيه، الدكتورعبد الباسط الجمل استاذ البيوتكنولوجي المركز القومي للبحوث، الدكتور محمد علي سليمان استاذ النبات بكلية العلوم جامعه حلوان.

وفي ختام الاجتماع تقدم الدكتور مصطفى الشربيني بتقديم درع مبادرة المليون شاب للتكيف المناخي واتحاد النوعي للمناخ الدكتور خالد عبد الغفار القاضى وذلك لجهوده المتميزة في قضايا البيئة وخدمة المجتمع على مدار ثلاثون عاما متواصلة من العمل الجاد بين أسوار الجامعة وخارجها، كما تقدم الأستاذ الدكتور خالد القاضي بإهداء درع التميز لكل من الدكتور أحمد عبد الرشيد والأستاذ الدكتور محمد سليمان تقديرا لجهودهم في خدمة المجتمع.