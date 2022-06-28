اندلاع حريق هائل فى سيارة محملة بالإسفنج ومحل وسيارتين بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

اندلع حريق هائل في محل لبيع السفنج وسيارة محملة بالواح السفنج وسيارتين ملاكي ودراجة نارية بسبب ماس كهربائي بسبب ملامسه السفنج لاسلاك الكهرباء، بمنطقة محلة البرج أول المحلة بمحافظة الغربية وتم الدفع بـ 4 سيارات مطافي لمكان البلاغ وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها ، حيث تلقى اللواء هانى عويس مدير امن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل في منطقة محلة البرج.

انتقلت 4 سيارات مطافي لمكان البلاغ وتبين نشوب حريق في سيارة ربع نقل محملة بالسنفج بسبب ملامستها لاسلاك الكهرباء وتفحمت السيارة بالكامل وامتدت النيران لمحل سفنج وسيارتين ملاكي ودراجة نارية وواجهة احد المنازل وتعاملت الحماية المدنية مع النيران للسيطرة عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.