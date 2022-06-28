الَتامين الصحي بالغربية: مليون و 500 ألف مريض على العيادات الخارجية

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، أن العيادات الخارجية التابعة للفرع، والتي تبلغ 25 عيادة خارجية قدمت خدماتها لما يقرب من مليون و500 ألف مريض، خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، مضيفا أن المترددين على عيادة على بن أبى طالب، بطنطا بلغ 285 ألف مريض خلال النصف الأول من العام.

وبلغ التردد على عيادة بن سينا بالمحلة، 172 الف و370 مريض، يليها عيادة خالد بن الوليد بطنطا 122 ألف مريض، وعيادة أحمد عرابي بكفر الزيات بعدد 103 ألف مريض ترددوا على العيادة من يناير 2022، وحتى منتصف شهر يونيو الحالي.

وأكد جلال، أنه تم إدخال خدمات تخصصية لرعاية مرضى السكر بعيادة على بن أبي طالب بطنطا وعيادة بن سينا بالمحلة.

حيث بلغ عدد المترددين على مركز السكر بعيادة على بن أبي طالب، 11 ألف مريضا، وعدد 3200 مريضا بعيادة بن سينا بالمحلة ، كما بلغ عدد المترددين لمرضى السكر من الأطفال 2000 مريض بمركز السكر للأطفال بعيادة قطور الشاملة.

يذكر أن تم تطبيق نظام الحجز الالكتروني للكشف الطبي بكافة التخصصات عن طريق موقع الفرع أو عن طريق الحجز التليفونى أو بالواتساب أو عن طريق سحب الباركود بمجموعة من عيادات الفرع والتشغيل التجريبي تمهيدا لتعميم التجربة في إطار خطة تستهدف الوصول إلى الحجز لأكثر من 100 ألف متردد بنهاية عام 2022 وكحلول للقضاء على ظاهرة التكدس والزحام بالعيادات الخارجية.