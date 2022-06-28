الولايات المتحدة تقدم 55 مليون دولار مساعدات للمتضررين من زلزال أفغانستان

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء تقديم مساعدات إنسانية فورية تبلغ قيمتها نحو 55 مليون دولار للمتضررين من الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان يوم 22 يونيو.

وقالت الوزارة -في بيان بثته على موقعها الإلكتروني- "إن الزلزال المدمر الذي ضرب شرق أفغانستان في 22 يونيو أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الأفغاني منذ فترة طويلة، لذلك أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن تقييما للاحتياجات الإضافية في أعقاب الكارثة واستجابة لذلك ستقدم الولايات المتحدة ما يقرب من 55 مليون دولار كمساعدات إنسانية فورية إضافية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للوصول بشكل عاجل إلى الأشخاص الأكثر تضررا من الكارثة الطبيعية".

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المساعدة الإضافية ستقدم للمتضررين من الزلزال مواد الإغاثة الأساسية مثل مواد المأوى وأواني للطبخ وبطانيات ومصابيح شمسية وملابس وأدوات منزلية أخرى.

وسيتم أيضا تقديم المساعدة لإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة لمنع تفشي الأمراض المنقولة بالمياه في أعقاب هذه الكارثة الطبيعية، كما سيدعم التمويل المناطق الأخرى ذات الاحتياجات العالية في جميع أنحاء البلاد.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية -في بيانها- التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه شعب أفغانستان.