اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 يونيو 2022 06:51 م
أكرم القصاص
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الناتو: الأزمة الأوكرانية أحدثت تغييراً جذرياً في نهج الحلف

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 06:25 م
الناتو: الأزمة الأوكرانية أحدثت تغييراً جذرياً في نهج الحلف الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج
أ ش أ

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء إن الأزمة الروسية الأوكرانية قد أحدثت "تغييراً جذرياً" في نهج الحلف الدفاعي.


وشدد الأمين العام - في كلمة له خلال اجتماع بالعاصمة الإسبانية مدريد حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم - على أن الدول الأعضاء عليهم تعزيز إنفاقاتهم الدفاعية في ظل "عالم يتجه بشدة إلى عدم الاستقرار".


وأضاف الأمين العام أن اللقاء يمثل "برنامج عمل" للحلف في ظل "عالم لا يمكن التنبؤ به".


وحول التطورات في أوكرانيا، قال شتولتنبرج إن "أوكرانيا تواجه الآن وحشية لم نرها في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".


وعبّر الأمين العام عن أمله في "إحداث تقدم" في ملف انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، خلال الاجتماع.


وتستضيف العاصمة الإسبانية، مدريد، اليوم ولمدة 3 أيام، قمة لزعماء حلف شمال الأطلسي (ناتو)، يبحثون خلالها عددا من الملفات الملحة على رأسها الأزمة الأوكرانية وملف انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف.


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