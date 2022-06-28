اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 يونيو 2022 01:38 م
أكرم القصاص
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المغرب ينفى أى اتصال مع جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 12:53 م
المغرب ينفى أى اتصال مع جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد المغرب - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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نفى المغرب المعلومات التي تفيد بأنه قد أجرى اتصالا رسميا أو غير رسمي مع “جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد”.

وأكدت سفارة المغرب بكييف، في بيان، أن “المغرب ينفي هذه المعلومة”، وذلك إثر أخبار تداولتها وسائل الإعلام بخصوص وجود اتصالات بين المغرب و”جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد”.

وجددت السفارة المغربية التأكيد على أن “هذا الكيان غير معترف به لا من قبل المغرب ولا من قبل الأمم المتحدة”.

وأضاف البيان بأنه بناء على ذلك “فلا يمكن أن يكون هناك أي اتصال رسمي أو غير رسمي للدولة للمغرب مع كيان من هذا القبيل".

 


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كييف

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