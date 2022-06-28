اليوم السابع
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المركزية لحماية نهر النيل: منحنا أصحاب العائمات مهلة 10 أيام قبل إزالتها.. فيديو

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 12:17 م
المركزية لحماية نهر النيل: منحنا أصحاب العائمات مهلة 10 أيام قبل إزالتها.. فيديو حملة إزالة
كتب - أحمد عبد الهادى

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قال المهندس أيمن أنور رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى وعضو لجنة تصويب الإشغالات على طرح النهر وإزالة العائمات، إن الحملة اليوم تعمل لإزالة التعديات علي نهر النيل، مؤكدا أنه تم تبليغ جميع المخالفين منذ فترة، ومنهم 11 استجابوا للقرار قبل وصول حملة الإزالة، واليوم سيتم إزالة كافة المخالفين للقرارات الصادرة.
 
وأكد المهندس أيمن علي التالي:-
 
1- لا يوجد عائمة واحدة مملوكة للدولة على ضفاف نهر النيل
2- جميع العائمات التراثية مثل العائمة التى كان يتسقلها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وغيرها لن يتم المساس بها وهى غير موجودة حاليا على ضفاف النيل ولكن مخزنة داخل الورش لإعادة ترميمها
3- جميع العائمات السكنية الـ32 سيتم إزالتها وسبق إنذار أصحابها بـ6 إنذرات ورفضوا التنفيذ 
4- تم منح أصحاب العائمات مهلة 10 أيام من 20 إلى 28 يونيو لنقل المنقولات والمتعلقات الخاصة بهم واستجابة 11 شخصا لذلك   
5- لن يتم تعويض أى شخص من أصحاب العائمات السكنية لعدم الترخيص لها ومخالفتها القانون
 

المركزية لحماية نهر النيل

نهر النيل بالقاهرة

نهر النيل

إزالة العائمات

إزالة عوامة

إخبار الحوادث



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