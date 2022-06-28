المالية: تحمل الخزانة العامة الضريبة العقارية للمصانع من ثمار الحوارات المجتمعية

كتب - أحمد يعقوب

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرصه على تعميق آليات التواصل المباشر والفعَّال مع مجتمع الأعمال؛ للتعرف عن قرب على أي عقبات ضريبية أو جمركية قد تُواجههم، والعمل الفوري على تذليلها، وتيسير الإجراءات، على نحو يُسهم فى تحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية؛ بما يتسق مع جهود الدولة الداعمة للقطاع الخاص، والهادفة لتمكينه من القيام بدور أكبر فى عملية التنمية.

قال الوزير، فى اجتماعه مع ممثلي جمعية «الصنَّاع المصريون» برئاسة الدكتور وليد هلال، إن الدولة تضع توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلى فى مقدمة الأولويات؛ باعتبارها قاطرة التنمية، والنمو الاقتصادى الغنى بالوظائف، وقد طرحت الحكومة العديد من المبادرات المحفزة للمجتمع الصناعى، والقطاع التصديري، لافتًا إلى أن من ثمار الحوارات المجتمعية مع رموز الأعمال، مشروع قانون التجاوز عن جزء من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، الذى يجرى مناقشته بمجلس النواب، وقيام الخزانة العامة للدولة بتحمل قيمة الضريبة العقارية على المصانع.

وجَّه الوزير، بعد الاستماع إلى عدد من المشاكل التى تُواجه بعض الصنَّاع، بتشكيل مكتب دائم من العاملين بمصلحة الضرائب بجمعية «الصنَّاع المصريون»، يختص بالفحص الفورى لأي عقبات ضريبية، على أن يبدأ ببحث القضايا العالقة فى لجان فض المنازعات؛ تمهيدًا لإعادة عرضها عليه، والإسراع بحلها، مشيرًا إلى أن هناك آلية إلكترونية جديدة تسمح برد ضريبة القيمة المضافة فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ استيفاء الأوراق.

أضاف الوزير، أنه تيسيرًا على المستثمرين فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية، سيتم السماح بإجراء مقاصة بين الضرائب واجبة الأداء على المصدرين، وبين الرصيد المستحق لهم من دعم الصادرات لدى صندوق تنمية الصادرات، موضحًا أنه سيبحث مع وزيرة التجارة والصناعة التوصل إلى آليات مرنة لاسترداد قيمة الصادرات من الدول المنكوبة.

أوضح الوزير، أننا مستمرون فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية؛ بما يُسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، لافتًا إلى ضرورة استدامة التنسيق مع جهات العرض بحيث يتم الانتهاء من فحص الشحنات خلال ثلاثة أيام.

أعرب الدكتور وليد هلال رئيس جمعية «الصنَّاع المصريون»، عن تقديره لحرص وزير المالية، على التواصل المباشر مع المجتمع الصناعى، والاستماع عن قرب للتحديات الضريبية والجمركية التى تُواجهه، والتعامل الفورى معها بآليات مؤسسية تضمن سرعة تذليل أي عقبات، والتيسير على المستثمرين، على نحو يدفعهم إلى توسيع أنشطتهم الإنتاجية.

حضر اللقاء رامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، ومختار توفيق نائب رئيس مصلحة الضرائب، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، والدكتور رمضان صديق مستشار الوزير للشئون الضريبية، والدكتور هشام الحموي مستشار الوزير للمنازعات الضريبية.