اليوم السابع
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الليلة.. استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وسيراميكا

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 01:41 ص
الليلة.. استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وسيراميكا الزمالك وسيراميكا كيلوبترا - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وسيراميكا باستاد القاهرة الدولى فى التاسعة والنصف مساء اليوم.

 

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين المباراة والجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم، وخلق أجواء آمنة للجميع.

 

ويحتل الزمالك ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 48 نقطة جمعها من 22 مباراة، حيث فاز فى 15 لقاء وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 38 هدفا واستقبل 23 هدفا، وفى المقابل يحتل فريق سيراميكا المركز العاشر بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة جمعها من 22 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 11 مباريات وخسر فى 6 مباريات وأحرز لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكهم 26 هدفا.

 

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسيراميكا فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 


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سيراميكا

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