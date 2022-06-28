الكشف على 796 مواطنا في قوافل "حياة كريمة" بقرى مركز بسيون

الغربيــــة عادل ضرة

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن انطلاق قوافل مبادرة" عينيك في عنينا "لمكافحة مسببات العمى بقرية قرانشو بمركز ومدينة بسيون، تحت إشراف اللواء اشرف بدران رئيس مركز ومدينة وذلك في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة "لتطوير قرى الريف المصري.

وخلال القافلة قام نخبة من أطباء العيون بالكشف على 796مواطنا من أهالي القرية والقرى المجاورة، حيث تم تسليم 255 نظارة بالمجان، وإعطاء العلاج اللازم لعدد 245 مواطنا، بالإضافة إلى تحويل 213 حالة في حاجة لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفى.

وأشار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إلى أن" حياة كريمة "مبادرة وطنية غير مسبوقة تحقق المستحيل لأبناء الريف المصري، والمجتمع المدني شريك قوى وهام فيها، مؤكداً على استمرار تنفيذ القوافل الطبية المجانية في الفترة القادمة للوصول لأكبر عدد من المواطنين غير القادرين بكافة مراكز وقرى المحافظة وتوفير العلاج اللائق واللازم لهم، موجهاً الشكر لكافة الجهات الشريكة من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل مع الدولة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.