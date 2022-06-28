اليوم السابع
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القبض على شقيقين قبل ترويجهما كمية من المخدرات فى منطقة البساتين

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 11:38 ص
القبض على شقيقين قبل ترويجهما كمية من المخدرات فى منطقة البساتين قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة مباحث تأمين الطرق والمنافذ والمعينة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص وشقيقه، لهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة "قيادة أحدهما وملك الآخر" وبحوزتهما (كمية  من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) .
 
 
وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.
 
 

مخدرات

الاتجار في المخدرات

حوادث

المخدرات



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