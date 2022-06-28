القبض على المتهمين بالتشاجر بالأسلحة بسبب خلافات الجيرة فى المنيا

كتب محمود عبد الراضى

كشفت أجهزة الأمن ملابسات فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعنوان (فى غياب الشرطة وفى وضح النهار.. شجار بالأسلحة النارية بعزبة شاهين بمحافظة المنيا).

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 الجارى تبلغ لقسم شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا بحدوث مشاجرة بمنطقة عزبة شاهين بدائرة القسم، وبالانتقال تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول (شخصان، مصابان برش خرطوش بأنحاء متفرقة بالجسم) وطرف ثانى (شخصان "أمكن ضبطهما" وبحوزتهما عدد 2 فرد خرطوش) ، جميعهم مقيمين بدائرة القسم.

بمواجهتهم أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهم لوجود خلافات جيرة سابقة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الآخر بالضرب، وقام أطراف الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة نارية كانت بحوزتهما، مما أسفر عن حدوث الإصابات المنوه عنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.