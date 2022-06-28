الفرحة تكسو وجوه طلاب الثانوية ببورسعيد بعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية.. لايف وصور

وأبدى طلاب الثانوية العامة بلجنة مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية في محافظة بورسعيد، سعادتهم بعد امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية في ثاني أيام الامتحان للمواد المضافة للمجموع بعد إمتحان الأحد الماضي لمادة اللغة العربية.

وأوضح أحد طلاب الثانوية العامة، أن مادة اللغة الفرنسية جاءت في مستوى الطالب المتوسط، مما تسبب في حالة من الفرحة والسعادة على وجوه الطلاب.

كما أشار عدد من الطلاب الآخرين، إلى أن امتحانات اللغة الأسبانية والألمانية جاءت أيضاً سهلة وفي متناول الطالب المتوسط، وأبدى الطلاب فرحتهم بامتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

ومن جانبه أكد أحمد والى وكيل ومديرية التربية والتعليم ببورسعيد، أن غرفة عمليات إمتحانات الشهادة الثانوية العامة ببورسعيد تتابع إنتظام سير ‏العملية الإمتحانية عن كثب على مدار الساعة لتذليل أى معوقات أو مشكلات قد تشوبها وذلك باتصالها المباشر بغرفة عمليات وزارة التربية ‏والتعليم.‏

وأشار وكيل المديرية إلى أن طلاب الشهادة الثانوية العامة بالمحافظة وعددهم 4838 طالبا وطالبة يؤدون اليوم إمتحان نهاية العام الدراسى 2021 ‏‏– 2022 فى مادة اللغة الأجنبية الثانية من خلال 15 لجنة إمتحانية بالاضافى إلى 4 طلاب من المكفوفين.‏

وأضاف وكيل المديرية أن تعليم بورسعيد قد قام بتجهيز اللجان الإمتحانية لتهيئة الأجواء اللازمة للطلاب مع تعقيمها اليومى بالتعاون مع أجهزة ‏المحافظة المعنية، لافتا إلى أن جميع اللجان مؤمنة بمعرفة أجهزة الشرطة بالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد.‏

ولفت وكيل المديرية إلى أن تعليم بورسعيد قد إطمأن اليوم على إنتظام دخول الطلاب بجميع اللجان قبل بدء الإمتحان بوقت كاف مع تطبيق كافة ‏الإجراءات الإحترازية لوقاية الطلاب والقائمين على الإمتحانات وكذلك الإجراءات الأمنية المتبعة.‏

جدير بالذكر أن إجمالى عدد طلاب الشهادة الثانوية العامة بالمحافظة هو 4912 طالبا وطالبة منهم 2729 من البنات و 2183 من البنين موزعين ‏على الشعب بواقع 1906 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية و 1091 طالبا وطالبة بالشعبة العلمى رياضيات و 1915 طالبا وطالبة بالشعبة العلمى ‏علوم بالإضافة إلى 4 طلاب من المكفوفين.‏