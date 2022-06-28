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الفرحة تكسو وجوه طلاب الثانوية العامة بالبحيرة بعد امتحان اللغة الفرنسية.. لايف

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 11:28 ص
الفرحة تكسو وجوه طلاب الثانوية العامة بالبحيرة بعد امتحان اللغة الفرنسية.. لايف الفرحة تكسو وجوه طلاب الثانوية العامة بالبحيرة بعد امتحان اللغة الفرنسية
البحيرة - ناصر جودة

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شهدت امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة حالة من الفرحة الغامرة بين الطلاب  بعد أداء امتحان اللغة الفرنسية.
 
وأكد الطلاب على سهولة الامتحانات ووجود وقت كاف للإجابة على كافة الأسئلة.

ويبلغ إجمالي اعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بنطاق المحافظة هذا العام الدراسى  33 ألف و408 طالب وطالبة بينهم 9138 للشعبة الأدبية و21 ألف و924 علمي علوم و2346 علمي رياضة موزعين على 109 لجنة بنطاق 18 إدارة تعليمية علي مستوي المحافظة.

عدسة اليوم السابع رصدت فى بث مباشر عبر منصاتها الإلكترونية  امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة

من جانبه، وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذي بمتابعة أعمال الامتحانات أولا بأول وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وانتظام الامتحانات.

كما شدد محافظ البحيرة على ضرورة قيام  رؤساء المـدن بتجهيز شـوادر بالفراشة اللازمـة أمـام مـقـار اللجان ونظافه الشوارع المحيطه بتلك المدارس وقیام مشروع مواقف السيارات الأجرة بدمنهور بإعداد خطة لتوزيع السيارات الأجرة على الخطوط ذات الكثافة العاليه .

فيما أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم مراجعة جاهزية كافة المدارس من حيث الأثاث والانارة والمياه والأمن والنظافة والإجراءات الاحترازية وتم الانتهاء من تجهيز الاستراحات التى خصصتها المديرية لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان الامتحانات بالمحافظة.

وأضاف أنه تم التشديد على مشرفى الاستراحات بتذليل كافة العقبات والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلمين ومراعاة قرب موقعها من لجان الامتحانات .


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