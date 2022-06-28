العثور على 46 جثة لمهاجرين فى شاحنة بولاية تكساس الأمريكية

وكالات

أعلنت السلطات الأمريكية العثور على 46 جثة لمهاجرين في شاحنة بولاية تكساس، وأضافت أنها ألقت القبض على المشتبه بهم المتسببين في وقوع الحادثة.

وحسب موقع روسيا اليوم، تم نقل 16 مصابا من بينهم 4 أطفال إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وبحسب إدارة الإطفاء في سان أنطونيو، فإن الشاحنة التي تم العثور فيها على المهاجرين لا تحتوي على مياه ولم تكن مجهزة بمكيفات.

وتم العثور على الشاحنة على طريق صغير يؤدي إلى الطريق السريع، وبدأت السلطات المختصة التحقيق لمعرفة حيثيات الحادث.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن السلطات الأمريكية عثرت على 40 قتيلا و15 جريحا.

كما كشفت وسائل إعلام أن تدفق المهاجرين نحو الولايات المتحدة وصل مرة أخرى إلى أعلى مستوياته على خلفية الصعوبات الاقتصادية في البلدان الفقيرة في المنطقة، والتي تفاقمت بسبب الوباء.