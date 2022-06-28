الصين تحث الولايات المتحدة على وقف التبادلات الرسمية مع تايوان

حثت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء الولايات المتحدة على الالتزام الصارم بمبدأ صين واحدة، وكذلك الالتزام بالبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة ووقف أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية مع تايوان.

جاء ذلك في تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان تعقيبا على ما يسمى بالمبادرة الأمريكية- التايوانية بشأن تجارة القرن الحادي والعشرين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية في نسختها باللغة الإنجليزية.

وأشار تشاو إلى أن الصين تعارض بشدة جميع أشكال التفاعل الرسمي مع منطقة تايوان من الدول التي لها علاقات دبلوماسية مع الصين، بما في ذلك التفاوض أو إبرام اتفاقيات لها آثار على السيادة وذات طبيعة رسمية، مؤكدا أن هذا الموقف ثابت وواضح.

وأكد المتحدث الصيني أنه لا توجد سوى صين واحدة في العالم وتايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين.

وقال تشاو "إن الولايات المتحدة يجب أن تلتزم بمبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة للصين والولايات المتحدة ووقف جميع أشكال التفاعل الرسمي مع تايوان".

وأضاف "نود أيضا أن نوضح لسلطات الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان أنهم بحاجة إلى التخلي فورا عن فكرة أنهم قد يسعون إلى الاستقلال بدعم من الولايات المتحدة، لأنهم كلما كانوا أكثر طموحا كان فشلهم أكثر مرارة".