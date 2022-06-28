اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصحة العراقية: ارتفاع الإصابات بمرض الكوليرا إلى 59 إصابة فى عموم البلاد

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 09:59 ص
الصحة العراقية: ارتفاع الإصابات بمرض الكوليرا إلى 59 إصابة فى عموم البلاد الكوليرا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء، أن مجموع الإصابات بمرض الكوليرا ارتفع إلى 59 إصابة في عموم العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر -في تصريح خاص لقناة (الإخبارية العراقية)- إن الإصابات الموجبة بين الفحوصات تتجاوز نسبتها 20%.

وكان البدر قد أعلن أن المؤسسات الصحية سجلت 12 إصابة جديدة بالكوليرا خلال 24 ساعة الماضية، موضحا أن 8 إصابات سجلت في بغداد/ الرصافة.

يشار إلى أن مرض الكوليرا سببه على الأغلب تناول أطعمة أو مياه ملوثة ويؤدي بدوره إلى الإصابة بإسهال حاد وتقيؤ ثم يعقبه جفاف.

 


العراق

الكوليرا

وزارة الصحة العراقية

مرض الكوليرا



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