الصحة العراقية: ارتفاع الإصابات بمرض الكوليرا إلى 59 إصابة فى عموم البلاد

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء، أن مجموع الإصابات بمرض الكوليرا ارتفع إلى 59 إصابة في عموم العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر -في تصريح خاص لقناة (الإخبارية العراقية)- إن الإصابات الموجبة بين الفحوصات تتجاوز نسبتها 20%.

وكان البدر قد أعلن أن المؤسسات الصحية سجلت 12 إصابة جديدة بالكوليرا خلال 24 ساعة الماضية، موضحا أن 8 إصابات سجلت في بغداد/ الرصافة.

يشار إلى أن مرض الكوليرا سببه على الأغلب تناول أطعمة أو مياه ملوثة ويؤدي بدوره إلى الإصابة بإسهال حاد وتقيؤ ثم يعقبه جفاف.