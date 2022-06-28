اليوم السابع
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السيطرة على حريق بحديقة فيلا بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بطوخ

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 12:00 م
السيطرة على حريق بحديقة فيلا بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بطوخ حريق - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة علي حريق شب بحديقة "فيلا"  بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق دائرة مركز شرطة طوخ، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.
 
ونشب حريق هائل بعدد من الأشجار بحديقة أحد الفيلات علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق دائرة مركز شرطة طوخ، اتجاه بنها، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بقيادة العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
وتلقي اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بعدد من الأشجار والنخيل بحديقة أحد الفيلات علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق دائرة مركز شرطة طوخ، اتجاه بنها.
 
علي الفور جرى الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وجارى أعمال السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بعدد من الأشجار والنخيل بحديقة أحد الفيلات علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق دائرة مركز شرطة طوخ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
 

 


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حريق أشجار

طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي



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