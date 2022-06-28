السعودية: وصول نحو 300 ألف حاجٍ إلى المدينة المنورة

وذكرت وزارة الحج في إحصائية أوردتها وكالة الأنباء السعودية، أن 241 ألفا و859 حاجا وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام، بينما استقبل مركز الهجرة البري 45 ألفا و824 حاجا إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم.



وأشار البيان إلى أن 205 آلاف و49 حاجا غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 94 ألفا و837 حاجا من جنسيات مختلفة.