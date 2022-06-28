اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 يونيو 2022 12:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

السديس يؤكد أهمية التقنية لخدمة الحجاج والمعتمرين

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 11:20 ص
السديس يؤكد أهمية التقنية لخدمة الحجاج والمعتمرين الشيخ السديس
كتبت إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نوه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالتحول الرقمي والتطبيقات الذكية في الحرمين الشريفين والتي تحظى بدعم كبير؛  أهمية استخدام التقنية والرقمنة في تيسير وتسهيل أعمال الموظفين لخدمة الحجاج والمعتمرين وقاصدي الحرمين الشريفين.وفق بيان لسفارة السعودية.
 
وأفاد السديس بأن الرئاسة ستشهد نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات التقنية والرقمية والذكاء الاصطناعي وفق خططها الإستراتيجية "2024" وذلك بأكثر من (50) خدمة إلكترونية مختلفة، وأكثر من (10) تطبيقات رقمية، وأكثر من (4) مواقع إلكترونية، في نطاقات عمل محددة ستسهم في صيانة وتشغيل وتطوير الأنظمة والخدمات الإلكترونية، وتشغيل وصيانة وتهيئة الخوادم، وتشغيل وصيانة وتهيئة الموزعات السلكية واللاسلكية، وتهيئة غرف مراكز البيانات.
 
 

الحج

الحرمين

الحجاج

حج ٢٠٢٢

موسم الحج 2022

شروط الحج 2022

اخبار السعودية



الموضوعات المتعلقة

تخفيفا عن المعتمرين.. "السديس" يختم القرآن بصلاة التراويح وليس التهجد

الخميس، 28 أبريل 2022 08:51 ص

الشيخ السديس يعلن نجاح خطة رئاسة الحرمين فى العشر الأوائل من شهر رمضان

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 09:18 ص

شهر الصيام على الأبواب.. استعدادات مكثفة لاستقبال الزوار والمعتمرين خلال رمضان.. الشيخ السديس: الجميع ملتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لـ"كورونا".. تطبيقات تسهل للمعتمرين أداء المناسك

الجمعة، 04 مارس 2022 11:00 ص

خدمات على أعلى مستوى لضيوف الرحمن.. 200 سلم و18 مصعداً كهربائيا للمعتمرين بالمسجد الحرام.. ورفع الجاهزية للتصدى لـ"أوميكرون".. ووكالة المسجد الحرام تطبق الحوكمة والسديس يؤكد: رضا المعتمرين غايتنا

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 04:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة