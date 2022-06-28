"الزراعة" و"الألمانية للتعاون الدولى" يتابعان أنشطة مشروع الابتكار الزراعى ببنى سويف

التقي الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي - المنسق الوطني لمشروع الابتكار الزراعي، مع"يونس نجيب" منسق برامج تطوير ودعم القطاع الخاص في الوكالة الألمانية للتنمية - جي أي زد، و"ميريام فرناندو" مدير المشروع و أعضاء فريق مشروع الابتكار الزراعي، والدكتور عبدالله سيد عميد كلية الزراعة بجامعة بني سويف لمتابعة بعض الأنشطة الخاصة برفع مهارات الخريجين والمزارعين لفكر الزراعات المائية، فضلا عن دعم الرقمنة الزراعية والحلول الرقمية، وتطوير صناعة النباتات الطبية والعطرية وعدد من الحاصلات الاخري المستهدفة من المشروع.



وتضمنت الزيارة متابعة عدد من المدراس الحقلية الخاصة بنشر فكر الممارسات الزراعية الجيدة، والزراعات النظيفة وتطبيق الزراعات العضوية للنباتات الطبية العطرية، خاصة الريحان الفرنساوي.



وتم خلال الزيارة استعراض عدد من قصص النجاح لعدد من السيدات كرواد أعمال في القطاع الزراعي ومدي نجاح زراعاتهم وكيفية تسويقها، كما شهد الوفد أهم أنشطة المشروع "مسرح القرية" وتحديدا مسرحية التحول الرقمي والتعرف علي عدد من الحلول الرقمية التي تدعم صغار المزارعين وتضع حلول عملية وتطبيقية لحل مشاكل المزارعين في التسويق وشراء مستلزمات الإنتاج المعتمدة وكذا بعض الحلول المالية الأخري، حيث نظم المشروع أكثر من 20 مسرحية في بني سويف وقد استهدفت أكثر من 4500 مزارع في أكثر من 14 قرية من قري محافظة بني سويف.



وشملت الزيارة لقاء ممثلي مديرية الزراعة، وعدد من المدربين الذي تم تدريبيهم ورفع مهارتهم خلال مدة المشروع، واستعراض تجاربهم وقصص نجاحهم، حيث نجح المشروع في رفع مهارة أكثر من 150 مدربا في مجالات مختلفة وتحديدا في مجالات: التعامل مع الزراعة كنشاط تجاري، ورفع مهارات الجمعيات وتحسين خدماتها، الممارسات الزراعية الجيدة والزراعات العضوية، الحلول المالية والرقمية كحل من حلول التسويق لصغار المزارعين.



كما شهد الوفد جزء من البرنامج التدريبي الخاص " مقدمي خدامات معتمدين لكيفية التعامل مع المبيدات الزراعية"، وتدريب ما بعد الحصاد للعاملين في محصول البصل لاحد المناشر القريبة من جمعية قاي التعاونية الزراعية.



يُذكر أن مشروع الابتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة و الاستصلاح الزراعي يستهدف زيادة دخل 10 آلاف مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة في صعيد مصر في قطاع النباتات الطبية والعطرية، البصل والثوم، الفلفل الحار، حيث تهدف الأنشطة المخطط لها تحسين الممارسات في مرحلة الإنتاج، رفع قيمة المنتج النهائي، وتقديم الدعم في حل تحديات التسويق لكل من التجارة الدولية والمحلية من خلال التعاون الوثيق والشراكة الناجحة بين كلا القطاعين الخاصين من القطاعات المركزية في تدخلات المشروع.