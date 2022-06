الرى تبحث مع ممثلى مجلس وزراء المياه الأفارقة الاستعدادات لأسبوع القاهرة للمياه

كتبت: أسماء نصار

اجتمعت الدكتورة إيمان سيد - رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى مع ممثلي مكتب مجلس وزراء المياه الأفارقة "AMCoW" للتباحث حول تنفيذ أحد بنود خارطة الطريق الخاصة بالجلسة رفيعة المستوى التى سيتم عقدها فى أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحتعنوان "Policy dialogues in water scarce countries for achieving SDGs" المقرر عقده أكتوبر المقبل.

وتأتى الجلسة فى إطار خارطة الطريق الأممية من أجل إصدار رسائل تمثل الإقليم ودول الندرة المائية يتم رفعها لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة نصف المدة لعقد المياه (Midterm comprehensive review of the implementation of the International Decade for Action, Water for Sustainable Development, 2018–2028).

ومن المقرر أن يتم تنظيم فعاليات إقليمية مشتركة مع مجلس وزراء المياه الأفارقة يتم من خلالها تضمين رسائل القارة ضمن مخرجاتفعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه.

يهدف لرفع الوعي بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليبغير تقليدية بإستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه ، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائيةلمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، حيث سيتم عقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي"وذلك إيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ,

وأضاف أن إسبوع القاهرة الخامس للمياه يحظى بالرعاية الشرفية للمجلس العالمي للمياه وجامعة الدول العربية ، ومن المنتظر أن يشهدمشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والقطاعات الأخرى ذات الصلة من مختلف دول العالم، بالإضافةللعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والعديد من الفئات كالسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دولالعالم.

وستتضمن فعاليات الإسبوع عقد العديد من الإجتماعات رفيعة المستوي و ورش العمل الإقليمية والجلسات الفنية ، وتقديم عروض ومشاركاتمن متحدثين دوليين بارزين ، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس ، كما يقام على هامش الإسبوعمعرض لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي وأساليب إعادة استخدام المياه وتقنيات معالجة المياه ، كما يتم عقد عدد من المسابقات ، ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج ، ومسابقة عرض أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق ، والمسابقة القوميةلترشيد إستخدام المياه (حافظ عليها تلاقيها) والتي تُقام بين المزارعين للعام الخامس على التوالي من ومسابقة "شباب المبتكرين في مجالالمياه" بمشاركة الطلبة من مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية.

كما سيتم خلال الإسبوع إعداد الصياغة النهائية لرسائل "حوار السياسات في البلدان التي تعاني من ندرة المياه من أجل تحقيق أهدافالتنمية المستدامة" والذي تم إطلاقه خلال إسبوع القاهرة الرابع للمياه ، حيث تمثل هذه الجلسات علامات على طريق الإعداد لمؤتمر الأممالمتحدة المعني بمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد العمل في مجال المياه والذي سيعقد في نيويورك خلال شهر مارس 2023.