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الرئيس السيسى يلتقى نائب رئيس وزراء عُمان ويؤكد تطلع مصر لتطوير التعاون مع السلطنة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 12:03 م
الرئيس السيسى يلتقى نائب رئيس وزراء عُمان ويؤكد تطلع مصر لتطوير التعاون مع السلطنة الرئيس السيسى خلال اللقاء
كتب محمد الجالى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، في مسقط مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تقدم بالشكر على حسن الاستقبال كرم الضيافة، معرباً عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، فضلاً عن التشابك الاجتماعي والثقافي الممتد، ومؤكداً  تطلع مصر إلى تطوير التعاون مع سلطنة عمان الشقيقة إلى إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة والأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تموج بها المنطقة.
 
 
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السيسي

الرئيس السيسي

رئيس وزراء عمان

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