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الرئيس السيسى يلتقى ممثلى مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات فى سلطنة عمان

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 12:05 م
الرئيس السيسى يلتقى ممثلى مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات فى سلطنة عمان خلال اللقاء
كتب محمد الجالى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الثلاثاء، في العاصمة العمانية مسقط مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في سلطنة عمان، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسئولين العمانيين وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء استهل بعرض فيلم وثائقي بشأن مسيرة الإنجازات التنموية والاقتصادية في مصر خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن قيام الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية باستعراض الآليات والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في كافة القطاعات.
 
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السيسي

الرئيس السيسي

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