الرئيس الروسي يوقع قانون يجيز الاستيراد عبر دول ثالثة لتجاوز العقوبات الغربية

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونا يجيز استيراد السلع وقطع الغيار عبر دول ثالثة، ويجيز القانون الاستيراد عبر دول ثالثة لتجاوز العقوبات الغربية التي تحظر توريد سلع ومنتجات.

يعفي القانون المستوردين في روسيا من المسؤولية الجنائية والإدارية في حال تم الاستيراد دون موافقة أصحاب حقوق الملكية الفكرية ،حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء.

يهدف القانون لتلبية الطلب في السوق الروسية من القطع والسلع النادرة والاصلية والتي تم حظر توريدها إلى روسيا في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وبفضل آلية الاستيراد الموازي أي الاستيراد عبر دول ثالثة يمكن تلبية الطلب من المنتجات التي حظر توريدها إلى روسيا.