الداخلية الأردنية: استئناف العمل بموانئ العقبة باستثناء رصيف 4

وذكرت قناة "المملكة" الأردنية وفقا لبيان المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أنه :" في تمام الساعة الخامسة والربع من عصر أمس الإثنين حدث تسرب لغاز الكلورين في ميناء العقبة جراء سقوط وانفجار صهريج يحتوي على هذه المادة"، مؤكدا أن مكان تسرب الغاز بعيد عن المناطق السكنية.



وأشار إلى أن من بين الإصابات أشخاصا غير أردنيين، موضحا أن 123 شخصا من المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أخلي الشاطئ الجنوبي في محافظة العقبة.



من جهته، قال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي إن 45 شخصا أصيبوا من صفوف الأمن العام من الشرطة والدرك والدفاع المدني أثناء تعاملهم مع حادثة سقوط صهريج محمل بغاز سام في لحظته الأولى.



وأضاف السرطاوي أن المصابين تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفيات عدا 5 مصابين لا يزالون قيد العلاج، مشيرا إلى أن حالتهم العامة متوسطة، وأن العمل جارٍ على قدم وساق للانتهاء من تفقد الموقع وتطهيره؛ وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة وجميع الجهات المعنية.



وأوضح أن 2500 ضابط وفرد أمن و240 آلية متخصصة تابعة للأمن العام والدفاع المدني تعاملت مع الحدث ونقلت المصابين، مؤكدا تعامل فريق مع المواد الخطرة في الدفاع المدني على تطهير الموقع، فضلا عن مشاركة فرق الإنقاذ المائي والغطاسين في عمليات البحث والإنقاذ.