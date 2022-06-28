الخارجية اليونانية تأسف لقرار روسيا بطرد 8 دبلوماسيين يونانيين

وذكرت الوزارة في بيان لها، بحسب وكالة أنباء أثينا-مقدونيا اليونانية، أنه "لا يوجد أي أساس على الإطلاق لقرار السلطات الروسية طرد موظفي السلك الدبلوماسي والقنصلي اليوناني في روسيا، الذين كانوا يؤدون واجباتهم على أساس اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية"، مؤكدة أن "اليونان تحترم القانون الدولي كمبدأ، وأن باقي الموظفين سيواصلون أداء مهمتهم في ظل ظروف صعبة للغاية.



وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت أمس أنها استدعت سفيرة اليونان لدى موسكو يكاتيريني ناسيكا وأعربت عن الاحتجاج الشديد على النهج الذي تتبعه سلطات بلادها تجاه روسيا، وتزويدها لنظام كييف بالأسلحة، كما تم إبلاغ السفيرة بقرار طرد 8 دبلوماسيين يونانيين ردا على طرد اليونان ل12 دبلوماسيا روسيا وبسبب سياسة اليونان بشأن القضية الأوكرانية.