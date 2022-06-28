اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 يونيو 2022 11:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية اليونانية تأسف لقرار روسيا بطرد 8 دبلوماسيين يونانيين

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 10:37 ص
الخارجية اليونانية تأسف لقرار روسيا بطرد 8 دبلوماسيين يونانيين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعربت وزارة الخارجية اليونانية عن "أسفها العميق" إزاء قرار الحكومة الروسية أمس الإثنين، طرد 8 من موظفي السفارة والقنصلية اليونانية في موسكو باعتبارهم أشخاص غير مرغوب فيهم.

 

وذكرت الوزارة في بيان لها، بحسب وكالة أنباء أثينا-مقدونيا اليونانية، أنه "لا يوجد أي أساس على الإطلاق لقرار السلطات الروسية طرد موظفي السلك الدبلوماسي والقنصلي اليوناني في روسيا، الذين كانوا يؤدون واجباتهم على أساس اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية"، مؤكدة أن "اليونان تحترم القانون الدولي كمبدأ، وأن باقي الموظفين سيواصلون أداء مهمتهم في ظل ظروف صعبة للغاية.

 


وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت أمس أنها استدعت سفيرة اليونان لدى موسكو يكاتيريني ناسيكا وأعربت عن الاحتجاج الشديد على النهج الذي تتبعه سلطات بلادها تجاه روسيا، وتزويدها لنظام كييف بالأسلحة، كما تم إبلاغ السفيرة بقرار طرد 8 دبلوماسيين يونانيين ردا على طرد اليونان ل12 دبلوماسيا روسيا وبسبب سياسة اليونان بشأن القضية الأوكرانية.

 


اليونان

روسيا

الخارجية اليونانية

اوكرانيا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة