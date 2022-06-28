الحكومة توافق على اعتماد قرارات وتوصيات اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية

كتبت هند مختار - تصوير سليما ن العطيفى

وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 19/6/2022 بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، لعدد (36) مشروعاً، لكل من وزارتي الإسكان، والنقل، وصندوق التنمية الحضرية، والهيئة العامة للأبنية التعليمية، بهدف الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 24.71 فدان، بناحية شرق المنطقة الصناعية بالمطاهرة، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح محافظة المنيا، بغرض اقامة محطة طاقة شمسية، من خلال استثمارات القطاع الخاص.























































