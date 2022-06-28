اليوم السابع
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الحكومة توافق على إنشاء جامعة خاصة جديدة باسم الجامعة المصرية بالعلمين

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 12:06 م
الحكومة توافق على إنشاء جامعة خاصة جديدة باسم الجامعة المصرية بالعلمين اجتماع الحكومة
كتبت هند مختار - تصوير سليما ن العطيفى

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة جديدة باسم الجامعة المصرية بالعلمين، ومقرها منطقة تل العيس، بمدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مطروح.
 
ونص مشروع القرار على أن تضم الجامعة كليات: طب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والهندسة، والإدارة والعلوم السياسية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والإعلام، والتكنولوجيا للعلوم التطبيقية، ويكون لها إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.
 
كما نظم مشروع القرار مهام كل من مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة، ومجلس الكلية، وحدد اختصاصات كل منها تحديداً دقيقاً، كما حدد نظام قبول الطلاب المصريين والأجانب بالجامعة، وتناول أيضاً الدرجات والشهادات العلمية التي تمنحها الجامعة، وشروط منحها.
 
اجتماع مجلس الوزراء (1)
 

 

اجتماع مجلس الوزراء (2)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (3)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (4)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (5)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (6)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (7)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (8)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (9)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (10)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (11)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (12)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (13)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (14)
 

 

 


جامعة خاصة

العلمين

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي



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