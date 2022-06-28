اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الحكومة البريطانية: نتابع عن كثب ظهور نوعين مختلفين من أوميكرون

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 02:32 ص
الحكومة البريطانية: نتابع عن كثب ظهور نوعين مختلفين من أوميكرون اوميكرون
اش ا

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قالت الحكومة البريطانية إنها تتابع عن كثب ظهور نوعين مختلفين من أوميكرون المسؤولين عن زيادة جديدة في أعداد الاصابة بكوفيد.
 
وقال متحدث باسم الحكومة إنه تتم مراقبة الوضع عن كثب حيث بدأت حالات العلاج في المستشفى في الارتفاع، لكنه أوضح أنه بسبب التطعيمات لم تزد الوفيات أو حالات القبول في وحدة العناية المركزة، بحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية.
 
على مدار الفترة من بين 16 و 22 يونيو، تم تأكيد ما مجموعه 101157 حالة جديدة في إنجلترا وهذا يدل على زيادة بنسبة 33.9٪ مقارنة بالأيام السبعة السابقة.
 
ودخل ما مجموعه 7578 شخصًا إلى المستشفيات بفيروس كورونا بين 19 و 25 يونيو في إنجلترا، بزيادة قدرها 39.5٪ مقارنة بالأيام السبعة السابقة.
 
واليوم، يوجد 7822 مريضًا في المستشفى بسبب كوفيد ومن بين هؤلاء يحتاج 192 مريضًا إلى جهاز تنفس صناعي.
وذكرت تقديرات رسمية إرتفاع معدل إصابات كوفيد-19 في المنازل في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية واسكتلندا.

بريطانيا

الحكومة البريطانية

اوميكرون

اوميكرون فى بريطانيا



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