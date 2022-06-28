اليوم السابع
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الحبس 5 سنوات لتشكيل عصابى تخصص فى السرقات بالمنوفية

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 10:06 ص
الحبس 5 سنوات لتشكيل عصابى تخصص فى السرقات بالمنوفية محكمة - أرشيفية
فريق المحافظات

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أصدرت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات شبين الكوم، حكمها بالحبس 5 سنوات، على تشكيل عصابى تخصص فى السرقات بدائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية .

 

قضت محكمة جنايات شبين الكوم،  شبين الدائرة الثالثة برئاسة المستشار عبدالحليم حسين المسيرى رئيس الدائرة الثالثة، وعضوية المستشار محمد عبدالمنعم نصر، والمستشار أمجد محمود الكنيسى والمستشار أحمد سعيد الحوفى، وسكرتارية سعيد أبو صالح، فى القضية رقم 588 لسنة2022 جنايات مركز قويسنا، والمقيدة برقم 699 لسنة 2022 كلى شبين الكوم، والمتهم فيها " السيد ع ه "، و " مدحت م س "، و " احمد س ع "، بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص فى السرقات بدائرة المركز .

 

كان مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارا يفيد بالقبض على ثلاثة متهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا للسرقات بدائرة المركز، وبالعرض على المحكمة أصدرت حكمها السالف ذكره.


 


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